Gewonde bij ongeval op A2 ter hoogte van Liempde

Bij een ongeval op de A2 ter hoogte van Liempde is donderdagmiddag een vrouw gewond geraakt.

De vrouw zat als bijrijder in de auto die op de linker baan reed. Ter hoogte van de uitrit van naar het Texaco tankstation ging het mis. Wat er zich precies heeft voorgedaan is niet bekend. De bestuurder van het voertuig bleef ongedeerd. De vrouw is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De brandweer heeft het wegdek schoongespoten en de politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.