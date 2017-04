Zwaargewonde bij bedrijfsongeval in Schiedam

Bij een bedrijfsongeval bij een bedrijf aan de Nieuwe Waterwegstraat in Schiedam is donderdagmiddag een man zwaargewond geraakt. Politie, brandweer, twee ambulance en de traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse.

Het slachtoffer is na reanimatie onder politiebegeleiding met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter landde op een grasveldje iets verder op. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd.