Arnhemmers veroordeeld voor ontucht met 14-jarige jongen

Gevangenisstraf van 15 maanden

De 42-jarige Arnhemmer heeft met de jongen seks gehad en getongzoend. Het is bekend dat jonge slachtoffers later nadelige gevolgen kunnen ondervinden van dit soort strafbare feiten. Het is een ernstig strafbaar feit en met de officier van justitie vindt de rechtbank daarom een gevangenisstraf van 15 maanden passend. De man is namelijk in het verleden ook al veroordeeld voor zedendelicten.

Daarnaast moet de man een schadevergoeding van 1.250 euro betalen aan het slachtoffer.

Werkstraf van 180 uur

De 24-jarige Arnhemmer heeft orale seks gehad met de jongen. De officier van justitie had in plaats van een werkstraf een groter onvoorwaardelijk deel van de gevangenisstraf geëist. De rechtbank vindt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van langere duur echter niet passend. Onder andere omdat de man geeft strafblad heeft. Daar staat tegenover dat de man geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor zijn gedrag. Dit in aanmerking nemende, en gezien de ernst van het feit, vindt de rechtbank de door haar opgelegde straf op zijn plaats.

Tot slot moet de man een schadevergoeding van 250 euro betalen aan het slachtoffer.