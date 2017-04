Doorzoeking woning in verband met witwassen Born

Onder leiding van een Rechter-Commissaris is de politie bezig met een doorzoeking in en rond een woning aan de Hondsbroek in Born in het kader van een onderzoek naar witwassen.

Tijdens de zoeking krijgt de politie assistentie van het Advance Search Team van Defensie. Tot nu toe is nog niemand aangehouden. Of dit nog gaat gebeuren is afhankelijk van het resultaat van de zoeking. De verwachting is dat het onderzoek in de woning nog wel enkele uren zal duren.