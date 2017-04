Dieplader rijdt zich vast onder viaduct

Een dieplader met lading heeft zich woensdagmiddag klem gereden onder het viaduct aan de Marathonweg in Vlaardingen.

De chauffeur had zich duidelijk vergist in de maximale hoogte. Net voor het einde van het viaduct bleek de lading toch hoger dan verwacht. De combinatie kwam muurvast te zitten. De oprit naar de A20 richting Hoek van Holland is tijdens het bergen van de vrachtwagen afgesloten.