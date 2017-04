Unaniem voor open proces schadeprotocol bevingschade

Op initiatief van de ChristenUnie spraken de Provinciale Staten van Groningen vandaag over het nieuwe schadeprotocol voor mijnbouwschade in het gaswinningsgebied. Afgelopen week stapten de Groninger Bodembeweging en het Gasberaad uit het overleg over het nieuwe schadeprotocol omdat uit een brief van minister Kamp bleek dat een aantal uitkomsten van het overleg al vooraf vaststonden, zoals het verdwijnen van de contra-expertise.

Volgens Stieneke van der Graaf, fractievoorzitter van de ChristenUnie, is het erg belangrijk dat Provinciale Staten van zich laten horen. “De afhandeling van aardbevingsschade gaat heel veel Groningers aan. Het is daarom van groot belang dat de inbreng van bewoners en organisaties een plaats krijgt. Daarnaast is het hard nodig dat in het nieuwe schadeprotocol niet alleen gekeken wordt naar regels en normen, maar dat schadeherstel ruimhartig gebeurt en dat er aandacht is voor de persoonlijke omstandigheden van mensen. Met de motie die vandaag unaniem is aangenomen geven we een duidelijk signaal aan de minister en de Tweede Kamer.”