Boekenweekgeschenk 2018 wordt geschreven door Griet Op de Beeck

'Met meer dan 700.000 verkochte boeken is zij één van de bestverkopende Nederlandstalige auteurs van dit moment', aldus CPNB. ‘Het is een eer voor zo'n snotneus in de wereld van de letteren’, aldus de reactie van Op de Beeck.

Vlaams

De Vlaamse schrijfster brak door met haar debuutroman Vele hemels boven de zevende (2013, Prometheus). Sindsdien heeft zij al drie bestsellers op haar naam staan, die in zes talen zijn vertaald. De 83ste Boekenweek vindt plaats van zaterdag 10 t/m zondag 18 maart 2018 en wordt vrijdagavond 9 maart traditioneel geopend met het Boekenbal.

'Snotneus'

De CPNB kijkt samen met Griet Op de Beeck reikhalzend uit naar de Boekenweek 2018. Op de Beeck: 'Ik heb altijd met bewondering gekeken naar hoe de Nederlanders er tijdens de Boekenweek in slagen om van literatuur zo'n uitbundig feest te maken. Dat ik, zo'n snotneus nog in de wereld van de letteren, word gevraagd om het geschenk te schrijven heeft me niet alleen blij gemaakt, maar echt aangegrepen'.

'Wat een eer. Ik ga er straks met alle gretige overgave die ik heb aan werken, en proberen om een boekje te maken dat het waard is om zomaar ongevraagd mee te reizen met elk exemplaar dat tijdens die periode over de toonbank gaat', aldus Op de Beeck.

Dramaturg

Griet Op de Beeck (1973) was tien jaar lang dramaturg in het theater. Daarna ging ze schrijven voor Humo en De Morgen. Haar eerste roman Vele hemels boven de zevende werd onder andere genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en won de Bronzen Uil Publieksprijs 2013. Kom hier dat ik u kus (2014), haar tweede boek, werd door het boekenpanel van De Wereld Draait Door verkozen tot ‘Boek van de Maand’, werd genomineerd voor de NS Publieksprijs 2015 en staat inmiddels meer dan honderd weken in de CPNB Bestseller 60.

Van deze beide boeken zijn de filmrechten verkocht. Ook haar derde boek Gij nu (2016) was een succes, het werd genomineerd voor de NS Publieksprijs 2016. Met haar goed bekeken optreden in het tv-programma Zomergasten vorig jaar, veroverde Op de Beeck de harten van vele Nederlandse kijkers en lezers.

Boekenweek 2018

De traditionele gratis reisdag van NS vindt plaats op zondag 18 maart, de laatste zondag van de Boekenweek. Het thema van de komende Boekenweek wordt samen met de Boekenweekessayist op een later moment bekendgemaakt.