Man geeft medewerker in gemeentehuis Veldhoven kopstoot

De politie heeft woensdagmiddag in Veldhoven een man uit die plaats aangehouden die er van verdacht wordt eerder op de middag een medewerker van de gemeente Veldhoven in het gemeentehuis een kopstoot te hebben gegeven. Dit meldt de politie woensdag.

Melding mishandeling

Na een melding van een mishandeling in het gemeentehuis in Veldhoven werd woensdagmiddag uitgekeken naar de verdachte van dit incident. Aan de hand van het doorgeven signalement zag de politie rond 13.30 uur op de Lover in Veldhoven een man lopen die hieraan voldeed. De 47-jarige verdachte werd hierop aangehouden. Hij zou kort voor zijn arrestatie in het gemeentehuis een medewerker een kopstoot hebben gegeven. De man zit vast voor verder onderzoek.

Wederzijds respect

De politie en medewerkers met een publieke taak bieden hulp of service aan mensen die daar behoefte aan hebben. Zij zetten zich in om u zo goed mogelijk te helpen, maar vragen daarbij wel wederzijds respect. 'Wij begrijpen emoties, maar hebben geen begrip voor agressie en geweld', aldus de politie.

Hoge prioriteit

Incidenten waarbij politiemedewerkers en andere medewerkers met een publieke taak agressief of gewelddadig worden behandeld, hebben hoge prioriteit: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist.