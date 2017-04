Politie en KMar controleren dronepiloten

De politie Noord-Holland heeft woensdag in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie Noord-Holland dronevliegers gecontroleerd of zij zich aan de regels hielden. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Rechercheren op internet

'Ruim veertig medewerkers van de politie deden mee aan de zogenoemde 'drone-athon'. Vanuit het politiebureau in Schagen werden tijdens de actie dronebestuurders opgespoord. Dit gebeurde door actief op het internet te rechercheren', aldus de politie. De agenten bekeken onder meer honderden video's en speurden op fora en in online communities naar overtredingen met drones.

In de praktijk

Als de politie een melding krijgt van een dronevlieger in overtreding is de drone vaak al 'gevlogen' voordat de agenten ter plaatse zijn. Als de politie een drone ziet vliegen is het vaak lastig om de locatie van de bestuurder te traceren. De 'drone-athon'-actie had als doel dronevliegers die zich niet aan de regels houden te waarschuwen als het gaat om lichte overtredingen. Daarnaast werden de particulieren gewezen waar zij de juiste informatie kunnen vinden over wat je wel en niet met een drone mag.

Regels, gevaren en risico's

Voor relatief weinig geld kunnen particulieren een drone bij vrijwel iedere speelgoedwinkel kopen. Vaak zijn deze 'hobbyvliegers' niet op de hoogte van de regels, gevaren en risico's. Zo mag er niet gevlogen worden boven mensenmassa's, de bebouwde kom, spoorlijnen, autowegen en vaak niet boven natuurgebieden.

Luchthavens

Ook mag er niet in de nacht gevlogen worden en moet de bestuurder altijd zijn drone vanaf de grond kunnen zien vliegen. In de wijde omgeving van luchthavens, zoals Schiphol of plekken waar helikopters opstijgen en/of landen, mag absoluut niet gevlogen worden. Veel particulieren zijn zich niet bewust van deze regels en de daarbij behorende gevaren en risico's.

De politie krijgt regelmatig meldingen van drones die zijn neergestort. De dienst luchtvaartpolitie kreeg in 2015: 64 meldingen en in 2016: 96 meldingen. Naar verwachting zijn deze cijfers slechts het topje van de ijsberg.

Actie 'drone-athon'

De actie 'drone-athon' richtte zich op het constateren van overtredingen. Dus het vliegen boven verboden gebied of het op andere wijze overtreden van regels. Veel van de dronebestuurders zijn woensdag opgespoord en hebben een waarschuwing gekregen. Een aantal overtredingen waren dusdanig ernstig dat het Openbaar Ministerie gaat bekijken of er strafvervolging, bijvoorbeeld een boete, mogelijk is.

Dronevliegers die tijdens de actie een waarschuwing hebben gekregen zullen bij de eerst volgende geconstateerde overtreding direct een boete krijgen.