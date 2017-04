Fietsster komt met benen onder oplegger

Een fietsster is dinsdag ernstig gewond geraakt aan haar benen bij een aanrijding met een vrachtwagen met oplegger. Dit meldt de politie woensdag.

'Het ongeval vond op de kruising van de Albatrosstraat met de Gansstraat plaats. De fietsster werd met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie.

Beiden groen licht

Rond 15.00 uur stonden beide betrokkenen stil voor de kruising van de Gansstraat met de Albatrosstraat. Op het moment dat het verkeerslicht op groen overschakelde reden beide bestuurders de kruising op. De vrachtauto, bestuurd door een 56-jarige inwoner van Alblasserdam, sloeg linksaf.

Onder oplegger

De fietsster, een 35-jarige vrouw uit Utrecht, reed eveneens de kruising op maar is kennelijk op enig moment in aanraking gekomen met de vrachtwagen. Zij viel hierbij op de grond en kwam onder de oplegger van de vrachtwagen terecht.

Weg afgezet voor onderzoek

De hulpdiensten kwamen ter plaatse die haar bevrijdden en overbrachten naar het ziekenhuis. Zij is daar met ernstig beenletsel opgenomen. De traumaheli werd gealarmeerd maar hoefde niet ter plaatse te komen. De weg is gedurende lange tijd afgezet in verband met het onderzoek door specialisten van de Verkeers Ongevallen Analyse.