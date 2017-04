Vrouw onder dwang meegenomen

Een 36-jarige vrouw is dinsdagochtend rond 10.00 uur op de Antwerpsestraat in Putte onder dwang door haar 32-jarige ex-vriend meegenomen tot ze bij een verkeerslicht uit de auto kon ontsnappen.

De vrouw liep op de Antwerpsestraat naar een bushalte toen haar ex-vriend haar vastgreep en de auto introk. Hij reed weg richting Kapelle (B). Bij een verkeerslicht zag het slachtoffer een Belgische politieman het verkeer regelen en zij sprong uit de auto waarna de verdachte wegvluchtte. Zij is naar het politiebureau in Bergen op Zoom gebracht en heeft daar aangifte gedaan. Die middag is de 32-jarige verdachte aangehouden en hij zit vast voor verhoor.