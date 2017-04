'Leraren geschorst vanwege drankmisbruik tijdens studiereis'

Twee docenten van de mbo-instelling De Rooi Pannen in Tilburg zijn geschorst na een studiereis in Rome.

Bestuursvoorzitter Tiny Pheninckx laat weten dat één docent niet meer welkom is op school omdat hij tijdens de studiereis te veel gedronken heeft. Een tweede docent die eveneens geschorst was, treft geen blaam. Dit blijkt uit eigen onderzoek van de school. Deze docent blijft welkom op school en mag woensdag weer beginnen. Dit melden meerdere media woensdag.

Omdat een docent tijdens een excursie 100 procent paraat moet kunnen staan, bijvoorbeeld om een leerling naar een ziekenhuis te kunnen brengen als dat nodig is, is drinken tijdens een excursie voor een docent niet toegestaan. Een leerkracht van De Rooi Pannen die zich aan deze regel niet gehouden heeft, is ontslagen. Tiny Pheninckx tegen RTL Nieuws: 'Het ging niet om zomaar een glaasje bier op een terras.' Wat er precies gebeurd is wil Pheninckx niet zeggen.

Het gaat om een ervaren docent van de opleiding Vormgeving. De bestuursvoorzitter laat weten behoorlijk te balen van de situatie. Tegen de nieuwszender zegt hij: 'Wij hebben normen en waarden hoog in het vaandel staan, de gedragsregels zijn redelijk streng. Onze docenten dienen te zorgen voor een veilige omgeving en vervullen een voorbeeldrol. Dat is hier niet gebeurd.'