Heel veel huiskonijnen kwijnen weg

Een konijn in een mooi hok met lekker veel stro en alles erop en eraan. Wat is daar nu mis mee? Veel huisdierliefhebbers zijn zich van geen kwaad bewust, maar konijnen zijn echte groepsdieren die behoorlijk kunnen wegkwijnen als ze alleen moeten leven.

De Dierenbescherming en de brancheorganisatie voor de huisdierensector Dibevo lanceren vandaag een gezamenlijk ontwikkeld project om in dierenwinkels de consument goed voor te lichten over het houden en verzorgen van konijnen. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt dit initiatief dat impulsaankopen van het populaire huisdier moet helpen voorkomen. Recent onderzoek van de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) en Dibevo bevestigt de eenzaamheid van het dier: 63% van de konijneneigenaren geeft aan dat ze maar één konijn houden.

Er is veel en goede informatie beschikbaar over het houden van konijnen, maar blijkbaar bereikt die de consument onvoldoende. Met het project Happy Konijn stimuleren Dierenbescherming en brancheorganisatie Dibevo een sterkere rol van ondernemers in dierenwinkels en tuincentra om hun klanten te vertellen, en vooral ook te laten zien, hoe het beter kan. Een gezond en gelukkig konijn is uiteindelijk voor iedereen beter.

Aftrap met nieuw winkelconcept

Waarom nu deze aandacht voor het konijn? Dat is eenvoudig uit te leggen. Het konijn staat op nummer 4 op de lijst van meest gehouden huisdieren in Nederland; er zijn er zo’n 1,2 miljoen van. Het konijn is vaak een geliefd en gewaardeerd onderdeel van het gezin, maar uit onderzoek uit 2010 en 2011 blijkt echter dat veel eigenaren helaas te weinig weten over hoe je konijn goed moet verzorgen.