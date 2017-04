Veilig verkeer moet nationale prioriteit gaan krijgen

Dat vinden 32 organisaties waaronder ANWB, SWOV ( Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid), Veilig Verkeer Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Zij presenteren woensdag het Verkeersveiligheidsmanifest waarin ze dit voorstellen. Dit schrijft de Telegraaf woensdag. Een aantal van de maatregelen die de organisaties voorstellen richt zich vooral op infrastructuur, veilige voertuigen en verantwoord gedrag.

ANWB

ANWB-directeur Frits van Bruggen in het NOS Radio 1 Journaal : 'We vinden dat het verbeteren van de verkeersveiligheid nationale prioriteit moet zijn. Het moet echt meegenomen worden als onderdeel van het regeerakkoord, omdat we denken dat alle Nederlanders dit verwachten van de politiek.' Volgens Van Bruggen doet Nederland het wereldwijd goed qua verkeersveiligheid, maar de veiligheid gaat wel behoorlijk achteruit.

Van Bruggen: 'Het aantal doden bij verkeersongelukken stijgt behoorlijk. In 2014 waren er 570 doden en in 2015 waren het er 621. Ook het aantal zwaargewonden stijgt met zo'n duizend per jaar. We zitten nu al op 21.000 zwaargewonden per jaar.' Als dit zo doorgaat zakt nederland uit de top tien van landen waar de verkeersveiligheid het hoogst is.