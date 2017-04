Vrouw (86) komt om bij verkeersongeval

Bij een ernstig verkeerongeluk op de St. Anthonisweg in Rijkevoort-de Walsert is zaterdagmiddag rond 15.30 uur een 86-jarige vrouw uit Oploo om het leven gekomen.

De vrouw reed over de Papervoortsedijk en gaf op de kruising met de St. Anthonisweg geen voorrang aan een auto die bestuurd werd door en 36-jarige vrouw uit Ledeacker. Bij de botsing raakte de oudere vrouw bekneld in haar voertuig. Ze kon door de brandweer worden bevrijd. Hulp mocht helaas niet meer baten. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen. Agenten brachten familieleden het slechte nieuws.



Het andere slachtoffer werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Voor haar is Slachtofferhulp ingeschakeld. Verkeerssspecialisten hebben op de St. Anthonisweg onderzoek verricht. De weg was daardoor enige tijd afgesloten.