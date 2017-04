Insluiper Artis verliest teelbal op hekwerk van dierentuin

Een insluiper in Artis is onlangs een teelbal kwijtgeraakt doordat hij zichzelf op het hek had gespietst.

Het slachtoffer is door medewerkers van Artis uit zijn benarde positie bevrijd, zegt directeur Haig Balian van de Amsterdamse dierentuin zaterdag in Het Parool.

„Ergens ook wel triest, het was iemand die heel graag naar Artis wilde. Als het een centimeter ernaast was geweest, was hij doodgebloed”, aldus Balian in de krant.Toch is Artis niet blij met de inbraken. Vorige week nog stierf een pelikaan aan stress nadat dieven pelikaneneieren hadden gestolen. Volgens Balian is de beveiliging intussen opgeschroefd.