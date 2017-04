Motorrijder komt om het leven bij wielerwedstrijd

Zaterdagmorgen is een 57-jarige motorrijder uit de gemeente Noord-Beveland na een noodlottig ongeval om het leven gekomen op de Weizichtweg in Nieuw- en Sint Joosland.

Het slachtoffer is samen met nog andere motorrijders op pad om een wielerwedstrijd in de buurt te begeleiden. Omstreeks 11.00 uur komt de man door onbekende reden met zijn motor ten val en schuift over het wegdek onder een toegemoetkomende auto. Deze heeft nog geprobeerd om het slachtoffer te ontwijken, maar kon een botsing niet meer voorkomen. Het slachtoffer is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Verkeers Ongevallen Analisten hebben onderzoek gedaan naar de oorzaak van dit ongeval. De uitkomst ervan is nog niet bekend.