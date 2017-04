Automobilist na achtervolging aangehouden

De man was eerder die nacht aan het politiebureau in Purmerend geweest met een onsamenhangend verhaal en toen hij het bureau niet wilde verlaten heeft hij daarvoor een prent gekregen. Bij dat bezoek aan het bureau leek de man onder invloed te zijn. Nadat de man was vertrokken zagen agenten hem even later rijden op de Salvador Allendestraat. Op de Planetenstraat stopte de man zijn auto, nadat hij een stopteken van de politie kreeg. Op aanspreken van de agenten reageerde de man niet, waarna hij weer doorreed en via een omweggetje weer op de Planetenstraat terechtkwam. Daar kon hij niet verder rijden omdat een andere politieauto de straat blokkeerde. Opnieuw probeerde agenten contact met de man te maken en ook nu lukte dit niet.

De bestuurder besloot opnieuw door te rijden en reed daarbij over de voet van een van de agenten. Na een achtervolging via onder meer de N244 reed de man zich klem in een woonwijk in Graft. Opnieuw wilde hij zijn auto niet openen, waarna agenten de zijruiten van zijn auto hebben ingeslagen. Met de nodige moeite en het gebruik van geweld kon de verdachte onder controle worden gebracht. Hij is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten. De agent heeft zich aan zijn voet moeten laten behandelen in het ziekenhuis. Hij is verder niet gewond geraakt.