Dekbed in studentenkamer veroorzaakt flinke rookontwikkeling in Boxtel

In een studentenkamer welke gevestigd zit in het St.Ursula klooster had een dekbed vlam gevat en voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandmelding kwam in eerste instantie binnen als automatisch brandalarm maar toen duidelijk werd dat het serieus was werd er direct geschakeld. De brandweer heeft het dekbed naar buiten gehaald en het gebouw met een overdrukventilator geventileerd. Er raakte niemand gewond.