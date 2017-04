Man (30) rijdt rond met ruim drie ton aan verstopte cash in kofferbak

De politie heeft woensdagavond in Rotterdam in een auto drie ton aan in de kofferbak verstopte cash aangetroffen. 'Een verdachte is aangehouden', laat de politie vrijdag weten.

Verborgen ruimte

Uit politieonderzoek kwam naar voren dat een 30-jarige man uit Rotterdam een groot geldbedrag in zijn auto had liggen. De man werd in Rotterdam gecontroleerd en in eerste instantie werd in de auto geen geld aangetroffen. De auto ging mee voor onderzoek en in een verborgen ruimte in de auto werd bijna 300.000 euro aan cash aangetroffen. De Rotterdammer is ingesloten voor verhoor voor. Waar het geld vandaag komt is niet bekend en de politie onderzoekt dit.