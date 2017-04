Nader onderzoek zaak Sharleyne

Daarbij wordt onder andere gekeken naar de bevindingen die door de advocaat van de vader van Sharleyne in de art. 12 Sv. procedure zijn ingebracht. Meer details over het onderzoek kunnen op dit moment niet worden gegeven. Het is niet te zeggen hoe lang dit onderzoek zal duren. Een zittingsdatum is dan ook nog niet bekend.

De officier van justitie, die zich bezighoudt met de vervolging van de moeder van Sharleyne, ziet in dit stadium van het onderzoek geen gronden om de verdachte aan te houden en in bewaring te stellen.

De 8-jarige Sharleyne werd in juni 2015 dood gevonden bij flat De Arend in Hoogeveen. Na uitgebreid onderzoek is naar voren gekomen dat Sharleyne mogelijk van de flat is geduwd in plaats van gevallen