Wilma Mokking start petitie tegen schokkende foto's van ongevallen op internet

Wilma Mokkink uit Winterswijk is een petitie gestart tegen de zogenoemde 112-fotograven. Volgens Mokkink gaan er tegenwoordig schokkende foto’s van ernstige ongevallen snel rond op het internet zonder dat de nabestaanden op de hoogte zijn gebracht. De petitie is inmiddels 700 keer getekend.

Tegenover Omroep Gelderland zegt Mokkink dat ze geen link heeft met een slachtoffer of nabestaanden. ‘Ik wilde gewoon iets doen, ik wil me hard maken voor deze mensen. Ze worden ongewild geconfronteerd met dit soort foto’s.

Wilma zegt te snappen dat een ongeluk nieuws is, maar een foto’s van een auto om een boom gevouwen is volgens haar verschrikkelijk en onnodig. ‘Bovendien worden de foto's binnen no time verspreid via Facebook en Twitter en komen ze overal terecht. Soms zelfs zonder dat de nabestaanden al op de hoogte zijn. '

Het zijn niet alleen de 112-fotograven die de foto’s verspreiden. Iedereen met een mobieltje kan een foto maken en op internet zetten. Volgens Eric Brinkhorst van de Nederlandse Vereniging van Fotograven is het een lastige kwestie. Tegenover de regionale omroep zegt Brinkhorst: ‘Het is een vicieuze cirkel. Er is een publiek voor dit soort foto's, dus ze blijven verspreid worden.'

Volgens Brinkhorst kun je er wel iets doen aan fotograven die niet in het bezit zijn van een politieperskaart. ‘Daar zijn we ook met de politie over in gesprek. Daar zou beter op gecontroleerd moeten worden.'