KMar Schiphol houdt Russische moordverdachte aan

Uitlevering

'De Belgische justitie verdenkt de man van moord en heeft om zijn overlevering gevraagd', aldus de KMar. De verdachte zat afgelopen woensdag in een voertuig te wachten voor Schiphol toen marechaussees hem staande hielden voor een controle.

Moord

Bij het raadplegen van de opsporingssystemen bleek dat de man in België gezocht wordt in verband met een moord. De verdachte is overgedragen aan het Openbaar Ministerie in Amsterdam en wordt vandaag voorgeleid aan de officier van justitie.