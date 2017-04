Onwelwording door koolmonoxide

Meerdere mensen zijn donderdagavond onwel geworden in hun woning aan de Volkerakstraat in Schiedam.

De brandweer kwam ter plaatse en stelde een onderzoek in. Daaruit bleek dat er een verhoogde concentratie CO (koolmonoxide) werd gemeten. Minstens vier personen werden nagekeken door het ambulancepersoneel. De brandweer heeft ook de omliggende woningen gecontroleerd op de aanwezigheid van CO. Enkele personen zijn later overgebracht naar het ziekenhuis.