Verdachten mishandelen homostel in Arnhem op vrije voeten

De vijf minderjarige verdachten van de mishandeling van het homostel dat afgelopen weekend werd mishandeld in Arnhem komen op vrije voeten. Het voorarrest van de verdachten wordt niet verlengd. Dit heeft de rechter-commissaris besloten.

Een bericht van het tweetal dat zij waren mishandeld met een betonschaar omdat zij hand in hand liepen zorgde voor veel verontwaardiging. Honderden mensen liepen gisteren mee in een demonstratie in Amsterdam tegen homogeweld.

De vermoedelijke daders, in de leeftijd van 14 tot 16 jaar oud, hadden zichzelf bij de politie gemeld. Eén van hen deed zelf aangifte omdat het homostel de eerste klap zou hebben uitgedeeld.

Ondanks dat het vijftal op vrije voeten komt, blijven zij verdachten in het onderzoek.