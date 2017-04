Nieuw supportershome Ajax

Ajax financiert en verhuurt het home aan het Stichtingsbestuur. De kosten vallen daardoor voor de gemeente Amsterdam lager uit dan eerder was voorzien. Bovendien heeft de gemeente afspraken gemaakt met het Stichtingsbestuur over het weren van supporters die zich misdragen.

Er is lang gesproken over een nieuw supportershome. De eerste plannen dateren uit 2009. In februari 2010 stelde de Gemeenteraad een krediet van twee miljoen euro beschikbaar voor de bouw. Het supportershome zou dan verhuizen van de Noordkant, vlakbij de plek waar uitsupporters aankomen, naar de Zuidzijde. Die locatie is vanuit het oogpunt van de openbare orde veel beter geschikt. Die investering zou in 20 jaar tijd terug worden verdiend.

In januari 2015 brandde het bestaande supportershome aan de Noordzijde van het stadion af. Daarna heeft vlakbij de oude locatie een aantal maanden een tijdelijk supportershome gestaan. Sinds mei 2015 heeft Ajax geen supportershome meer.

Ondertussen is er dus voortdurend gesproken over de bouw van een nieuw, permanent supportershome. Die gesprekken hebben enkele malen voor langere tijd stil gelegen, onder andere door juridische procedures.

Nu de overeenkomst is gesloten, kunnen de voorbereidingen voor de bouw beginnen. Naar verwachting zal het nieuwe supportershome begin 2018 opgeleverd worden.