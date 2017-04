Vrouw overleden na aanrijding met tractor

Op de parallelweg langs de N210 in Krimpen aan de Lek is vanmorgen omstreeks 06.00 uur, na een aanrijding, een 41-jarige vrouw uit Krimpen aan den IJssel om het leven gekomen.

De vrouw reed met haar scooter over de C.G. Roosweg toen zij frontaal in aanrijding kwam met een tegemoetkomende tractor. De gealarmeerde hulpdiensten hebben ter plaatse eerste hulp verleend ook werd de traumahelikopter ingezet. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De bestuurder van de tractor is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) doet ter plaatse onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. De C.G. Roosweg is enige tijd in beide richtingen afgesloten geweest.