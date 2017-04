Politie slaat slag in Amsterdams drugsnetwerk

Dinsdag 28 februari zijn in Amsterdam twee mannen aangehouden die worden verdacht van de handel in verdovende middelen. Een grote hoeveelheid verschillende soorten harddrugs met een straatwaarde van 1,5 miljoen euro werd samen met een vuurwapen in beslag genomen.

De politie kwam de twee Amsterdammers van 26 en 28 jaar oud, dankzij informatie uit een ander onderzoek, op het spoor. Een derde verdachte kon niet worden opgepakt en wordt nog gezocht.

Alle drie de verdachten hielden zich al langere tijd bezig met de handel in verdovende middelen. Deze middelen werden op bestelling geleverd en de zaken liepen dusdanig goed, dat de mannen inmiddels naamsbekendheid hadden opgebouwd bij hun klanten.

Eerst is de wijze waarop de verkoop-lijn van de drie was georganiseerd in kaart gebracht, daarna is er onderzocht hoe de handel werd uitgevoerd. Vervolgens is gekeken naar wie er bij de handel betrokken waren en daarop zijn de aanhoudingen verricht.

Naast de aanhoudingen hebben er ook doorzoekingen plaatsgevonden bij een viertal woningen in Amsterdam-West en -Noord. Hierbij zijn verschillende goederen in beslag genomen, waaronder een grote voorraad verdovende middelen. Daarnaast is er veel contact geld en een vuurwapen aangetroffen. Beide aangehouden verdachten zijn voorgeleid voor de rechter-commissaris en in bewaring gesteld.