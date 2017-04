Onbekenden blazen auto op met explosief in Heerlen

Een getuige meldde dat hij gezien had dat twee onbekend gebleven mannen 'iets' onder de betreffende personenauto legden en toen wegliepen. Kort hierna volgde de explosie die onder meer een gat in de bodemplaat veroorzaakte en alle ruiten vernielde van deze auto. De politie stelt een onderzoek in en roept getuigen op zich met haar in verbinding te stellen.