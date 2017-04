Dief dure elektrische bakfietsen hoort 15 maanden cel eisen

Dure, elektrische bakfietsen, daarop had een 41-jarige man uit Den Haag het vorige zomer voornamelijk voorzien. Het Openbaar Ministerie eiste woensdag 15 maanden cel waarvan drie voorwaardelijk met aftrek van voorarrest voor diefstal van in totaal vier bakfietsen en een damesfiets in de periode mei tot oktober 2016.