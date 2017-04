Honderden deelnemers aan demonstratie tegen homogeweld

In Amsterdam hebben woensdagavond honderden mensen gedemonstreerd om een statement te maken tegen homogeweld. De mars liep van de Dam naar het homomunument bij de Werstermarkt. De demonstratie was georganiseerd door verschillende politieke jongerenorganisaties.

Reden voor de demonstratie is de mishandeling van een homokoppel die afgelopen weekend hand in hand liepen in Arnhem en werden aangevallen door een groep van zes tot acht jongeren die op dat moment langs fietsen. Hierbij zou met een betonschaar aan aantal tanden uit de mond van één van de slachtoffers zijn geslagen.

Bekende Nederlanders

Met de tocht liepen ook een aantal bekende Nederlanders mee, waaronder Frits Barend, Henny Huisman, Henk Schiffmacher, Bart Chabot en Ellie Lust.