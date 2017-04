OM eist tot 5 jaar cel voor underground banking

Viertal

Ze worden ervan verdacht zich in de periode september 2015 tot juni 2016 schuldig te hebben gemaakt aan underground banking. Ze traden vooral op als geldkoerier en in korte tijd werd 8,5 tot 9 miljoen euro ontvangen en uitbetaald. De officier van justitie eiste vandaag celstraffen tegen de vier.

Hoofdverdachte

De hoofdverdachte, een 49-jarige ambtenaar uit IJsselstein, werd als eerste benaderd met het verzoek geld op te halen, te tellen en te verpakken en weer af te leveren. Hij haalde het geld op straat op en vervoerde het in plastic tassen; soms ging het om 100.000 euro.

De verdachte hield het thuis verborgen, achter de wasmachine of onder het bed, of op een speciale ruimte in zijn auto. Als het geld moest worden afgeleverd kreeg hij een bericht met een nummer dat overeenkwam met het nummer op een 5-eurobiljet dat de ontvanger liet zien.

Anoniem

Alles gebeurde anoniem, er werd niets geadministreerd. De verdachte zei op de zitting dat hij dacht te maken te hebben met een bonafide handelaar in uien en aardappelen. Bij de doorzoeking in zijn woning werd niet alleen een geldbedrag van 600.000 euro aan contanten gevonden, maar ook een schriftje met daarin de administratie die de verdachte bijhield. Hij deed dit deels voor anderen, zo verklaarde hij op de zitting, en deels gaat het over zijn eigen activiteiten.

Op basis van taps, observaties en deze administratie is berekend dat er in totaal een bedrag van 8,5 miljoen euro binnen kwam en 9 miljoen uitging in de ten laste gelegde periode. De officier van justitie meent dat de verdachten hadden kunnen vermoeden dat het geld afkomstig was van criminele activiteiten zodat er sprake is van witwassen.

Medeverdachten

De medeverdachten hadden een kleiner aandeel. De 45-jarige medeverdachte en zwager, nam het werk over toen de hoofdverdachte een week naar het buitenland moest. En de 40-jarige echtgenote van de hoofdverdachte heeft bekend een aantal malen papieren en pakketjes te hebben ontvangen en afgeleverd.

De vierde verdachte, een 27-jarige man die in Marokko verblijft en vrachtwagenchauffeur is van beroep, vervoerde pakketjes met geld naar Marokko. Bij de doorzoeking in zijn vrachtwagen zijn 13 pakketjes met grote geldbedragen gevonden.

Terroristen

Over de ernst van het feit merkte de officier van justitie op dat witwassen over het algemeen niet ervaren wordt als ernstig. Het wordt niet gezien en niemand heeft er last van, maar er zit veel meer achter. Ondergronds bankieren is de steunpilaar van de zware criminaliteit. Criminelen, en ook terroristen, gebruiken underground banking om hun ondergrondse winsten of tegoeden beschikbaar te krijgen in de bovenwereld.

Tegen de 49-jarige hoofdverdachte eiste de officier van justitie een celstraf van vijf jaar. Hij noemde het "wrang dat deze gemeenteambtenaar, die vanwege zijn vertrouwenspositie werd benaderd, dit niet bij zijn werkgever heeft gemeld". Tegen de andere drie verdachten eiste hij celstraffen van 24 maanden waarvan acht maanden voorwaardelijk met daarbij een proeftijd van twee jaar. De ontneming van het geld zal op een andere zitting worden behandeld.