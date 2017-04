Roze pelikaan Artis dood en 10 eieren gestolen

De rust van de roze pelikanen, die midden in het broedseizoen zitten, is in de nacht van zondag op maandag in dierentuin ARTIS ernstig verstoord. 'Een van de roze pelikanen heeft een gebroken poot opgelopen en is vervolgens doodgegaan', zo meldt ARTIS woensdagmiddag.