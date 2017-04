Drie gemaskerde overvallers in slaapkamer ouder echtpaar

Een ouder echtpaar in het Brabantse Son en Breugel werd in de nacht van dinsdag op woensdag opgeschrikt toen zij rond 02.15 uur in hun slaapkamer drie gemaskerde overvallers zagen. Dit meldt de politie woensdag.

Vuurwapen

De politie kreeg om 02.45 uur de melding dat er een overval in de woning had plaatsgevonden. Ter plaatse troffen de agenten de twee bewoners buiten aan. Zij verklaarden dat ze omstreeks 02.15 uur door een drietal mannen in hun slaapkamer werden verrast. Ook meenden ze een vuurwapen gezien te hebben.

Geld

De mannen waren op zoek naar geld, maar namen snel de benen toen bleek dat dat niet voorhanden was. Wel namen ze enkele sieraden mee. Hoe ze zijn vertrokken is onbekend. De 73-jarige man en zijn 72-jarige echtgenote raakten gelukkig niet gewond, maar zijn wel erg geschrokken. Ze deden aangifte, de recherche heeft de zaak in onderzoek.

Acht rechercheurs

Er zijn inmiddels 8 rechercheurs met deze zaak bezig, en ze kijken met name naar verbanden met de overval een dag eerder, dinsdagochtend vroeg, op een 84-jarige man in zijn woning te Helmond. Ook eerdere woningovervallen die recent in Helmond en Eindhoven zijn gepleegd worden meegenomen in het onderzoek.