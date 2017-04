Nederland trekt 2 miljoen euro uit voor ontmijning in Syrië

Nederland trekt extra geld uit voor ontmijningsprojecten in gebieden in Syrië die zijn heroverd op ISIS. Dankzij dit werk kunnen vluchtelingen en ontheemden veilig terugkeren en hun leven weer oppakken.

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken maakte de extra bijdrage van 2 miljoen euro dinsdag bekend in Londen. Op uitnodiging van de Britse prins Harry nam hij op Kensington Palace deel aan een ontmijningsevenement dat de prins samen met de Mines Advisory Group (MAG) en The HALO Trust organiseerde.

Het geld is bestemd voor de training en inzet van lokale ontmijningsteams. ‘Dat is van levensbelang’, aldus Koenders. ‘ISIS heeft veel geïmproviseerde landmijnen en boobytraps geplaatst, waardoor woonwijken moeilijk toegankelijk en erg gevaarlijk zijn. Dit soort explosieven worden bijvoorbeeld in speelgoed en keukenkastjes verstopt. Pas als deze dodelijke rotzooi is geruimd, kunnen mensen weer veilig terugkeren en hun leven opbouwen. Ook wordt het veiliger om humanitaire hulp te bieden.’

Het evenement in Londen markeert het feit dat twintig jaar geleden in de Canadese hoofdstad Ottawa het internationaal verdrag werd getekend om tot een verbod op gebruik, productie en opslag van landmijnen te komen. In datzelfde jaar was MAG een van de ontvangers van de Nobelprijs voor de vrede vanwege de inzet voor dit verdrag. ‘Het is ook twintig jaar geleden dat prinses Diana, de moeder van prins Harry, door een mijnenveld in Angola wandelde. Daarmee liet ze een breed publiek zien welke ellende landmijnen kunnen aanrichten’, aldus Koenders.

Sinds die tijd is er veel werk verzet, maar er moet volgens de minister nog veel gebeuren. Hij vindt het belangrijk om te blijven streven naar het internationaal afgesproken doel om de wereld in 2025 landmijnvrij te hebben. Koenders: ‘Dat is ambitieus, maar de internationale gemeenschap moet er alles aan doen om te voorkomen dat er slachtoffers vallen door landmijnen.’

Nederland is met ongeveer 20 miljoen euro per jaar een grote donor op het gebied van ontmijning. De afgelopen vier jaar is er dankzij Nederlandse steun bijna 52 miljoen vierkante meter land ontmijnd en zijn meer dan 2 miljoen mensen voorgelicht over de gevaren van landmijnen. Ruim 6000 slachtoffers zijn geholpen met onder meer protheses en psychologische hulp.

De organisaties MAG en The HALO Trust hebben een plan opgesteld om in elk geval de tien meest getroffen landen landmijnvrij te krijgen voor 2025. Nederland is met financiering al actief in enkele van deze landen, zoals Afghanistan, Democratische Republiek Congo, Irak, Kosovo, Libanon Somalië en Zuid-Soedan.