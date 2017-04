Meisje breekt been na val met fiets in Best

Best Een meisje heeft dinsdagmiddag haar been gebroken bij een ongelukkige valpartij met haar fiets op het fietspad naast de Koningin Emmalaan in Best.

De brandweer werd rond 15.15 uur gealarmeerd omdat het meisje met haar been klem zat tussen het crankstel en haar fiets. Vriendinnen van het meisje stelde haar gerust terwijl de brandweer met een handzaag de crank doormidden zaagde. Het meisje is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Eindhoven. Of zij naast de opgelopen beenbreuk nog andere verwondingen had opgelopen is ons niet bekend. Waardoor het meisje ten val is gekomen is niet geheel duidelijk.