Man (28) overleden bij aanrijding met bus

Naast het slachtoffer uit Rijssen raakten geen andere personen gewond. Naar de precieze toedracht van het ongeval wordt een onderzoek ingesteld door de VOA (verkeersongevallen analyse). Daarnaast zijn ook verschillende getuigen gehoord. Bestuurder kleine personenauto gezocht Voor de personenauto die ook geraakt werd, reed nog een andere kleine personenauto. De politie zou graag met deze bestuurder in contact komen. Deze is weggereden in de richting van Nijverdal. In de bus zaten op het moment van de aanrijding een aantal passagiers. Ook zij bleven bij het ongeval onderdeerd.