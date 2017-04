Nederlandstalige muziek populair op uitvaarten

Dat blijkt uit intern onderzoek van Monuta. Het traditionele Ave Maria is -in verschillende uitvoeringen- het meest gekozen afscheidsnummer.

Monuta analyseerde ruim 3.500 nummers die in 2016 afgespeeld werden bij afscheidsdiensten die de uitvaartorganisatie verzorgde. Opvallend is dat ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij het hoogstgenoteerde Nederlandstalige nummer op de lijst is, maar dat Marco Borsato met twee nummers in de top 10 staat: ‘Afscheid nemen bestaat niet’ en ‘Breng me naar het water’.

Ten opzichte van 2015 zijn er enkele opvallende verschuivingen. Ave Maria heeft de eerste plaats overgenomen van Andrea Bocelli & Sarah Brightman, terwijl ‘De steen’ van Paul de Leeuw volledig uit de top 10 is verdwenen na een vijfde plaats in 2015.

Nummers uit het thuisland

In de top 10 Nederlandstalige muziek voert Claudia de Breij de lijst aan met ‘Mag ik dan bij jou’. Wim Sonneveld’s ‘Het dorp’, Wia Buze’s ‘De roos’, Piet Veerman’s ‘Sailing home’ en Jannes’ ‘Zwevend naar geluk’ maken de lijst compleet en staan respectievelijk op nummer 7, 8, 9 en 10.