Uber nu ook in Eindhoven

Vanaf morgen is Uber ook beschikbaar in Eindhoven. Voor het eerst sinds de komst van Uber naar Nederland 4 jaar geleden, kan in een regio buiten de Randstad een rit besteld worden via de Uber-app. Het dekkingsgebied is vooralsnog de stad Eindhoven, inclusief Eindhoven Airport en de High Tech Campus.

Niek van Leeuwen, General Manager Uber Nederland: “Eindhoven is een sterke economische regio met een innovatief en internationaal karakter en daarom gebaat bij een goede mobiliteit. Het is voor ons dan ook een logische eerste stap in uitbreiding buiten de Randstad. Onze data laat bovendien zien dat er veel vraag is naar Uber in Eindhoven. Niet alleen de Eindhovenaren zelf maar ook reizigers die aankomen op het vliegveld openen vaak de app om te kijken of ze een rit kunnen bestellen.”

35% goedkoper dan een taxi

Uber biedt met ingang van 5 april zowel uberX, UberBLACK als UberVAN aan in Eindhoven. UberX is de low-cost variant en wordt aangeboden door professionele zelfstandige chauffeurs in middenklasse auto’s. Een uberX-rit is gemiddeld 35% goedkoper dan een rit met een reguliere taxi. Zo kost een gemiddelde rit van het Centraal Station naar de High Tech Campus ongeveer 14 euro (versus 21,50 euro voor een reguliere taxi) en voor 18,50 euro sta je op Eindhoven Airport (versus 28,50 voor een reguliere taxi). Gebruikers die een UberBLACK bestellen, betalen iets meer maar krijgen, net zoals in de Randstad, een luxe auto met geblindeerde achterruiten, een flesje water en een chauffeur in een net pak. Een UberVAN (busje) kan tot slot besteld worden door groepen van maximaal van 6 personen.

Carlo van de Weijer, hoofd van de afdeling Smart Mobility aan de TU Eindhoven, juicht de komst van Uber naar Eindhoven toe: “Uber is een voorbeeld van nieuwe mobiliteitsdiensten die slim omgaan met de mogelijkheden die de techniek biedt. Dit leidt steevast tot grote klanttevredenheid. Meer partijen waaronder ook de klassieke OV-bedrijven zijn zelf ook met soortgelijke experimenten bezig wat zal bijdragen aan een versnelde verbetering van de mobiliteit."

Miljoenen ritten per dag

Uber is momenteel actief in meer dan 500 steden verspreid over 73 landen. Het techbedrijf heeft wereldwijd meer dan 40 miljoen maandelijkse actieve gebruikers en ruim 1,5 miljoen actieve chauffeurs. Er worden per dag gemiddeld vijf miljoen ritten gemaakt.