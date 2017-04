Stiptheidsacties bij Jumbo

De werknemers van de overige DC’s starten hun acties dinsdagochtend om 05.00 uur. 'Jumbo moet met de FNV nu afspraken maken over een goede cao. Waarom moeten wij wachten op de cao supermarkten en de cao AH Logistics? Met z’n allen zorgen wij voor een mooi bedrijfsresultaat, nu moet Jumbo voor een mooie cao zorgen', vindt Geert Jan Middelbos medewerker uitgaande goederen bij DC Beilen en voorzitter van het FNV Landelijk Vakbondscomité.

Jumbo wil voorwaardelijk onderhandelen

Eerder vandaag meldde Jumbo dat het wel degelijk met de cao-onderhandelingen wilde beginnen. 'Maar alleen onder de voorwaarde dat de uitkomst van onze gesprekken afhangt van de cao supermarkten en cao AH Logistics', reageert Debbie van Leiden van FNV Handel. 'Dat was echt onvoldoende voor ons om het ultimatum in te trekken. Want in de praktijk moeten de Jumbo-werknemers dus nog steeds wachten op de andere cao's.'

Minder werkdruk door meer echte banen

De cao voor de distributiecentra van Jumbo liep op 1 april af. De FNV wil dat er nu goede afspraken worden gemaakt voor de circa 3.000 werknemers van de distributiecentra. Door de houding van Jumbo heeft er echter nog geen constructief cao-overleg plaatsgevonden. Van Leiden: 'De werknemers in de DC's zijn - zeker na de halfslachtige handreiking van vandaag - laaiend, en terecht. Tegen Jumbo zeg ik: Als je nou slim bent, dan luister je naar jouw werknemers. Zij willen een cao met onder andere afspraken om de werkdruk structureel te verlagen door meer echte, vaste banen voor tijdelijke krachten.' Daarnaast willen de DC-werkers een loonsverhoging van 2,5%. Middelbos: 'Dat het zo goed gaat met Jumbo willen wij ook in onze eigen portemonnee voelen. Wat wij vragen is niet meer dan redelijk.'

Stiptheidsacties bij alle distributiecentra

Vanaf dinsdagochtend 05.00 uur volgen ook stiptheidsacties bij de andere Jumbo-distributiecentra. Van Leiden: 'Iedereen werkt volgens de regels, bijvoorbeeld het laden en lossen zal strikt volgens de arbonormen verlopen. Uiteindelijk betekent het dat alles meer tijd dan normaal gaat kosten en dat zal dus ook gevolgen hebben voor de bevoorrading van de Jumbo-winkels. Pas als Jumbo met een concrete onderhandelingsdatum komt, schorten de DC-werkers de stiptheidsacties op.'

Jumbo heeft distributiecentra in Beilen, Breda, Den Bosch, Elst, Raalte, Veghel en Woerden. Bij de distributiecentra werken in totaal circa 3.000 mensen waarvan ruim 2.000 op tijdelijke contracten of als uitzendkracht.