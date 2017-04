PGB-fraude verdachte (36) door Belgen aangehouden

In België is op verzoek van de Nederlandse autoriteiten een 36-jarige man aangehouden. 'Hij stond internationaal gesignaleerd in een PGB fraude onderzoek. De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor 14 dagen in bewaring gesteld', zo laat het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie maandagmiddag weten.

Naar Turkije

De man was samen met zijn echtgenote bestuurder van een zorgbureau uit Schiedam. De Opsporingsdienst van de Inspectie SZW deed in de zomer van 2015 doorzoekingen bij het zorgbureau. De man en zijn echtgenote waren vermoedelijk kort na de aangifte door de zorgverzekeraar begin 2015 naar Turkije vertrokken. Na oproepen voor verhoor hebben zij via hun advocaat laten weten dat zij hier geen gehoor aan zouden gegeven.

Luchthaven Zaventem

Op 16 maart 2017 landde de verdachte op de luchthaven Zaventem. Daar is hij door de Belgische autoriteiten aangehouden. Afgelopen dinsdag is hij overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De 36-jarige man wordt verdacht van omkoping van een medewerker van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), valsheid in geschrift, oplichting, witwassen en mensensmokkel in de periode van 2010 tot en met 2015.

Door middel van vermoedelijk gefingeerde dienstverbanden bij het zorgkantoor konden Turkse Nederlanders hun partners naar Nederland halen. Het nadeel door de vermoedelijke fraude door de 36-jarige man en zijn echtgenote wordt geschat op 1.200.000 euro.

Het onderzoek is afgerond. Het OM is in overleg met de rechtbank bezig om een zittingsdatum te plannen. Het OM beraadt zich nog over de vervolging van de vrouwelijke hoofdverdachte.

Zorgfraude kan zorgstelsel ondermijnen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team dat speciaal is opgericht om fraude met zorggelden aan te pakken. Dit team is onderdeel van de directie Opsporing van de Inspectie SZW en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

In Nederland hechten we aan goede gezondheidszorg. Een groot deel van de Nederlandse begroting wordt daar aan besteed. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Fraude met zorggelden kan ons zorgstelsel ondermijnen. Daarom treden overheid en ketenpartners hier krachtig tegen op.