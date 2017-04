Treinbrandstichter op heterdaad betrapt in Amsterdam

De brand was kort tevoren uitgebroken in de trein van Amsterdam Sloterdijk naar Amsterdam Centraal en kon snel worden geblust door NS-personeel. De schade is beperkt gebleven. De politie onderzoekt of de man ook betrokken was bij andere treinbranden in de afgelopen periode.

De Dienst Infra van de Landelijke Eenheid onderzoekt sinds enige weken een aantal treinbranden die de afgelopen periode op diverse stations plaatsvonden. In het kader van dit onderzoek werd de man uit IJmuiden al enige tijd door de politie geobserveerd. De verdachte werd zondag op heterdaad betrapt toen hij brand had gesticht in de Sprinter van Amsterdam Sloterdijk naar Amsterdam Centraal.

Getuigen gezocht

De politie wil graag in contact komen met getuigen of met mensen die anderszins informatie hebben over treinbranden van de afgelopen tijd.