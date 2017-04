Man mishandeld en met ijzeren staaf geslagen in Amersfoort

In Amersfoort liep een 31-jarige man uit Harderwijk onder andere een gebroken neus op toen hij werd geschopt en met een ijzeren staaf werd geslagen. 'Door oplettende getuigen kon een verdachte worden aangehouden', zo meldt de politie maandag.

Conflict

Rond 17.45 uur ontstond een conflict tussen een 31-jarige man uit Harderwijk en een groep van ongeveer vijf jongemannen op de Weteringkade. De groep zou de man geslagen en geschopt hebben. Ook zou één van hen het slachtoffer met een ijzeren staaf geslagen hebben.

Gebroken neus

Toen omstanders zich ermee bemoeiden, renden de verdachten weg en stapten in een auto. Het slachtoffer ging zelf naar een ziekenhuis om zich te laten behandelen. Hij bleek onder andere een gebroken neus te hebben.

Aanhouding

Door getuigen was gezien in welke auto de mannen wegreden. Dit leidde agenten naar de auto die op de Damespolder werd terug gevonden. In zijn woning werd een 19-jarige verdachte aangehouden.