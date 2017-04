Informateur Schippers en onderhandelaars dinsdag weer om de tafel

Stadhouderskamer

Het gesprek is om 14.30 uur in de Stadhouderskamer in het Tweede Kamergebouw. Vanwege de fractievergaderingen is er dinsdagochtend geen bijeenkomst. De Tweede Kamer heeft Edith Schippers aangewezen als informateur voor de kabinetsformatie. Zij zal onderzoeken of het mogelijk is om een stabiel kabinet te vormen met de VVD, het CDA, D66 en GroenLinks. Op woensdagochtend 29 maart 2017 begonnen de onderhandelingen in de Stadhouderskamer in het Tweede Kamergebouw.

Informateur Schippers leidt de gesprekken tussen de onderhandelaars van de vier partijen. Dit zijn voor de VVD: Mark Rutte en Halbe Zijlstra, voor het CDA: Sybrand van Haersma Buma en Pieter Heerma, voor D66: Alexander Pechtold en Wouter Koolmees en voor GroenLinks: Jesse Klaver en Kathalijne Buitenweg.

Deskundigen

De onderhandelaars en informateur Schippers spraken op vrijdag 31 maart met drie deskundigen over het actuele financieel-economische beeld. Het ging om president Klaas Knot van de Nederlandsche Bank, directeur Laura van Geest van het Centraal Planbureau en voorzitter Manon Leijten van de Studiegroep Begrotingsruimte. Op maandag 3 april waren er gesprekken met directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau en directeur Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Toelichting Schippers

Informateur Edith Schippers gaf woensdag 29 maart een korte toelichting op haar werkzaamheden en beantwoordde vragen van de media. Dit gebeurde in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Schippers zei dat ze streeft om nog voor de zomer een nieuw kabinet te hebben geformeerd.