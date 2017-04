Aantal verkochte fietsen naar dieptepunt in 30 jaar maar wel omzetrecord

Nog nooit was de omzet in de fietsenverkoop in Nederland zo hoog als in 2016 maar het aantal verkochte fietsen was nog nooit zo laag als in de afgelopen 30 jaar. Dit blijkt maandag uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en onderzoeksbureau GfK.

Dit opmerkelijke fenomeen valt te verklaren doordat er verhoudingsgewijs meer elektrische fietsen zijn verkocht die door de duidelijke hogere aanschafprijs ten opzichte van een normale fiets toch voor meer omzet hebben gezorgd.

De omzet uit de verkoop van nieuwe fietsen is in 2016 voor het vierde jaar op rij gestegen naar een nieuw record. Niet eerder was de omzet voor de fietsbranche zo hoog. Vooral de verkoop van de populaire e-bikes stuwt de omzet.

Voor het eerst kwam de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe fiets daardoor boven de 1.000 euro uit. Ondanks de omzetgroei zien RAI Vereniging en BOVAG ook een zorgpunt. Zo daalde het totaal aantal verkochte fietsen naar een absoluut dieptepunt sinds 1987.

Fietsers in de stad

In 2016 kwam de totale omzet voor de fietsbranche uit op bijna 937 mln. euro. Een stijging van 4,2 procent ten opzichte van 2015. In totaal verlieten 928 duizend nieuwe fietsen de winkel. Een daling van 5,7 procent ten opzichte van een jaar eerder (983.000 stuks). In de afgelopen 30 jaar werden niet zo weinig nieuwe fietsen verkocht. Ter vergelijk, in 2007 lag dit aantal nog op 1,4 miljoen. Sindsdien is de verkoop ieder jaar gedaald.

Populaire e-bike

De recordomzet is vooral te danken aan de populaire e-bike. In 2016 lag de verkoop op 271.000 stuks. Bijna hetzelfde niveau van 2015, toen er 276.000 werden verkocht. Bijna 30 procent van alle nieuwe fietsen was vorig jaar een elektrische en de e-bike was goed voor een omzet van ruim 534 miljoen euro; bijna 57 procent van de totale omzet.

Zakelijk fietsgebruik stimuleren

Volgens RAI Vereniging en BOVAG is de fiets een essentiële schakel in de huidige en toekomstige bereikbaarheid en draagt daarnaast ook bij aan de gezondheid van onze samenleving en kwaliteit van het milieu.

Met het verdwijnen van de bedrijfsfietsregeling in 2015 en het ontbreken van eenvoudige leaseregels wordt gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer echter onvoldoende gestimuleerd. Dit terwijl de e-bike juist bij uitstek geschikt is om langere afstanden te overbruggen en in te zetten voor woon-werkverkeer. De organisaties dringen er daarom bij een volgend kabinet op aan om het (zakelijk )gebruik van de fiets meer te stimuleren met aantrekkelijke fiscale regelgeving.

Fiets Awards 2017

De verkoopcijfers werden maandagmiddag gepresenteerd tijdens het Fiets Awards congres in Burgers’ Zoo, Arnhem. Tevens werden deze middag de Fiets Awards 2017 bekendgemaakt in de categorieën Fiets van het Jaar, E-bike van het Jaar, Speed E-bike van het Jaar, Racefiets van het Jaar, MTB van het Jaar en Fiets Innovatie Awards.