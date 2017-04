Rotterdamse Veerhaven zondag het toneel van ‘middeleeuws’ zeilevenement

Wie zondag 2 april de Rotterdamse Veerhaven binnenloopt lijkt een ‘middeleeuwse’ film in te zijn gestapt. Ruim 500 studenten zullen zich op deze dag klaar maken voor de Race of the Classics: Het grootste studenten zeilevenement van Europa.

De studenten bemannen 21 unieke klassieke zeilschepen, behorend tot het Nautische erfgoed. Op deze schepen gaat elk studententeam de strijd aan op de Noordzee en als de wind gunstig is, wordt de oversteek naar Engeland gemaakt. Ieder team bestaat uit studenten van een bepaalde hogeschool of universiteit. Het doel van de Race of the Classics is dan ook om het onderling contact tussen studenten van verschillende opleidingen te bevorderen en daarnaast de klassieke scheepvaart beter op de kaart te zetten.



Zondag 2 april klinkt het startschot voor de 29e editie van de Race of the Classics. De schepen zullen dan een showronde varen langs de Erasmusbrug en daarna hun weg vervolgen naar de Noordzee.