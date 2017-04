Ruim kwart te koop staande woningen in Nederland opent deuren

Ruim een kwart van de te koop staande woningen in Nederland opent vandaag zaterdag 1 april de deuren voor vrije bezichtiging. Daarmee kan de halfjaarlijkse Open Huizen Dag van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM zich weer in een grote belangstelling verheugen.

De NVM Open Huizen Dag is een uitgelezen moment voor potentiële kopers om het huis van hun dromen uit te zoeken. Voor verkopers is het daarentegen een goed moment om te zien hoe hun huis in de markt ligt. Op de website van funda kunnen mensen zien welke verkopers meedoen aan de NVM Open Huizen Dag. Belangstellenden kunnen de deelnemende woningen bezoeken tussen 11.00 en 15.00 uur. Dit is geheel vrijblijvend en er hoeft dus van tevoren geen afspraak te worden gemaakt.

Deelname leidt tot twee keer snellere verkoop

Van de 83.000 woningen die op dit moment in aanbod staan bij NVM-makelaars, hebben 22.000 eigenaren zich voor de Open Huizen Dag van morgen aangemeld. De NVM is tevreden dat in deze krapper wordende markt nog steeds iets meer dan een kwart van de woningbezitters gebruik maakt van de laagdrempelige NVM Open Huizen Dag.



De NVM Open Huizen Dag is een niet meer weg te denken fenomeen in het Nederlandse woninglandschap. Meedoen blijkt bovendien een buitengewoon effectief middel voor verkopers om hun huis kwijt te raken. Eigen onderzoek van de NVM wijst uit dat deelnemers aan de NVM Open Huizen Dagen twee keer zo snel hun woning verkopen als mensen die niet meedoen.