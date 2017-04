Laatste passagierstrein Rotterdam Hoek van Holland

In de nacht van vrijdag op zaterdag vertrok vanaf station Rotterdam Centraal de allerlaatste passagierstrein over de Hoekse Lijn naar Hoek van Holland. Met een groots afscheid was dit het einde van 125 jaar treinen over dit stukje spoorweg.

Op station Schiedam Centrum stond burgemeester Cor Lamers van Schiedam klaar om in te stappen en onderweg naar Vlaardingen een stukje door de intercom van de trein te vertellen over de relatie van de stad Schiedam met de Hoekse Lijn. In Vlaardingen stond burgemeester Annemiek Jetten klaar om het stokje over te nemen en te vertellen over de relatie van Vlaardingen met de Hoekse Lijn.

In Hoek van Holland werd na een aantal toespraken een plakkaat overgedragen van de NS aan de RET, als symbolische overgang van de NS naar de RET.

De laatste reizigers en genodigden werden onthaald met onder andere een fanfare. Na de feestelijkheden kon men gebruik maken van het vervangend busvervoer van de RET terug naar Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, of Rotterdam. De treinreizigers werden welkom geheten op station Hoek van Holland Haven door de RET door middel van een aantal naast elkaar staande bussen met de tekst "Welkom bij de RET"