Twee auto's in vlammen op in Den Helder door brandstichting

In de nacht van vrijdag op zaterdag bleken twee personenauto’s in brand te staan in Den Helder.

Omstreeks 02.00 uur werd een brand gemeld in de Willem Barentszstraat. Een buurtbewoner had de brand ontdekt, had de hulpdiensten gewaarschuwd en was begonnen met blussen. Hierdoor bleef de schade beperkt tot een wielkast en een bumper.

Omstreeks 05.00 uur bleek een tweede auto in brand te staan op de Adriaan de Grootstraat. Ook hier bleek het in een van de wielkasten te branden. De gewaarschuwde brandweer kon de brand snel blussen.

In beide gevallen gaat de politie uit van brandstichting. Gezien de plaats waar de branden zijn ontstaan is het goed mogelijk dat het om dezelfde dader gaat.