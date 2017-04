Bestuurder weet zich te redden met luchtbel na auto te water

Omstreeks 01.35 uur reed de man over de N241 toen er plotseling een haas de rijbaan overstak. De man reageerde in een reflex en trok aan het stuur. Hierdoor raakte hij de macht over de stuur kwijt, raakte in de berm en kwam in de naastgelegen sloot terecht. In paniek kon hij aanvankelijk niet uit de auto komen, maar hij kon nog adem halen in een kleine luchtbel in het voertuig. Hoe hij de auto heeft verlaten kan de bestuurder niet vertellen.

Eenmaal op de kant liep hij naar de woning van bekenden voor hulp. Hier is hij behandeld door ambulancepersoneel. De man hoefde niet naar een ziekenhuis te worden gebracht.